Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip dehşet saçmıştı: İstenen ceza belli oldu

Yasin Doğru ise bir hırsızlık vakası için mahalle bulunan jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki sorgusunda Hasan Doğru, madde bağımlısı olduğunu, babası ile kız kardeşinin tedavi için kendisini hastaneye götürmeye çalıştığını, bu nedenle tartışıp, olayın gerçekleştiğini söyledi. İşlemleri sonrası Doğru, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tedavisi tamamlanan baba ile kız da taburcu edildi.