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Giriş Tarihi: 24.2.2024 11:46 Son Güncelleme: 24.2.2024 11:57

Uyuşturucu temin eden torbacı tutuklandı

Kağıthane’de narkotik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu temin eden ve satıcılara ulaştıran torbacı tabir edilen 1 şüpheli tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Uyuşturucu temin eden torbacı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane ilçesinde torbacı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanması ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda ilçede gerçekleşen uyuşturucu organizasyonlarındaki suç unsurlarının kaynağını tespit etmeye yönelik yürütülen saha araştırmalarında, şüpheli S.D. tarafından temin yapıldığı ve satıcılara ulaştırıldığı tespit edildi.

Torbacı tabir edilen şüpheli Şişli'deki ikametine düzenlenen operasyon ile yakalandı. İkamette yapılan aramada ise 1 kilo 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan S.D. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu temin eden torbacı tutuklandı
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