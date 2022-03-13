Uyuşturucu ticaret yapan bir kişi JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

JASAT ekipleri yapılan titiz çalışmalar sonucunda; iki yıldır "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan Ş.D.'nin merkez Yenişehir ilçesinde gizlendiği belirlendi. Ş.D.'nin gizlendiği yeri tespit eden JASAT, operasyon gerçekleştirdi. 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D., yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.