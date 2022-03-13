Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu ticaret yapan bir kişi JASAT tarafından yakalandı
Giriş Tarihi: 13.3.2022 11:33 Son Güncelleme: 13.3.2022 11:42

Uyuşturucu ticaret yapan bir kişi JASAT tarafından yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Uyuşturucu ticaret yapan bir kişi JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından yapılan ve hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri 2 yıl sonra yalanladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

JASAT ekipleri yapılan titiz çalışmalar sonucunda; iki yıldır "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan Ş.D.'nin merkez Yenişehir ilçesinde gizlendiği belirlendi. Ş.D.'nin gizlendiği yeri tespit eden JASAT, operasyon gerçekleştirdi. 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D., yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Son dakika: Trabzonspor-Göztepe maçı sonrası bomba iddia! "Nwakaeme ve Uğurcan'a çıkan kartların sebebi..."
Son dakika: İstanbul'da kar yağdı İBB yine sınıfta kaldı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi
HDP'li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerini böyle savundu: Bırakın da istediğimi ifade edebileyim
Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
Son dakika: Xavi'den rövanş öncesi dikkat çeken itiraf! "Galatasaray savunması..."
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Son dakika: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'den flaş çıkış: Bunlar stratejik ürünler...
Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren 3 yeni düzenleme: Cezalar yarı yarıya düşecek
Abdullah Avcı'dan maç sonu Ali Koç'a teşekkür! "Oyun ve emeğe gösterdiği saygı için..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu ticaret yapan bir kişi JASAT tarafından yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA