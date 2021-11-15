Uyuşturucu ticareti yapan 8 şahıs tutuklandı

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerce kent genelinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslar tespit edildi.
Tespiti yapılan 8 şüpheli şahısın üzerinde çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şahıs adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.