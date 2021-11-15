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Giriş Tarihi: 15.11.2021 21:22

Uyuşturucu ticareti yapan 8 şahıs tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Uyuşturucu ticareti yapan 8 şahıs tutuklandı

Denizli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şahıs tutuklandı.

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerce kent genelinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslar tespit edildi.

Tespiti yapılan 8 şüpheli şahısın üzerinde çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şahıs adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu ticareti yapan 8 şahıs tutuklandı
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