12.9.2025

Uyuşturucu ticaretinden 17 yıl hapsi olan hükümlü yakalandı

İstanbul’da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Veysel İ., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt’ta saklandığı evde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2015 yılından bu yana firari olarak aranan Veysel İ.'nin Esenyurt'ta bir adreste saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda Veysel İ. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, hükümlünün 2010 yılında Van'da meydana gelen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve bu cezanın kesinleştiği belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Veysel İ., cezaevine gönderildi.

