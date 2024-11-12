‘Uyuşturucu ticaretinin beyni’ Türkiye’de enselendi

Danimarka'da 2020'de kokain ve esrar ticareti yapan şebekenin takibiyle yakalanan Mike Gerner Larsen'in yönettiği uyuşturucu trafiğinin erkekler için 'EncroChat' adı verilen özel bir şifreli mesajlaşma hizmeti kullandığı, üyelerin birbirlerine para desteleri, kokain ve birçok mesaj içeren resimler gönderdiği belirlendi. Mike Gerner Larsen, programı Danimarka'ya gönderdikleri uyuşturucuların hesaplarını tutmak için de kullandı. 'Malerjohn', 'Shishaman' ve 'DK Little Man' dahil olmak üzere birçok farklı takma adın arkasına saklanan çete lideri, 2020 yılında mesajlaşma içeriklerinin Fransız yetkililerin eline geçmesiyle deşifre oldu. Danimarka'da 'Pitstop Operasyonu' adıyla anılan ve 8 kişinin 87 yıl hapis cezasına çarptırıldığı çetenin beyni Mike Gerner Larsen hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten yayınlandı. Çetenin mesajlarının deşifre olmasıyla polisin yaptığı takipte, örgüt üyeleri İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Mike Gerner Larsen, işlemlerinin ardından Danimarka'ya iade edilecek.