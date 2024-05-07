Uyuşturucu üretmek için depoyu yetiştirme tesisine çevirmiş

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin eylemlerinin deşifre edilmesi ve suç unsurları ile birlikte yakalanmaları amacıyla yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, G.G., isimli şüphelinin uyuşturucu madde imalatı yaptığının tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, depo olarak kullanılan bir yerin çeşitli iklimlendirme düzenekleriyle donatılarak kapalı ortamda güneş görmeden saksılarla 'hint keneviri' yetiştirildiğini ortaya çıkardı.

Operasyon düzenlenen depoda, 87 adet hint keneviri ve bunları yetiştirmek için kullanılan kimyasal madde, 14 adet ışıklandırma, 1 adet fan, 2 adet vantilatör ve 1 adet ısı ölçer termostat ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 108 adet çeşitli uyuşturucu hap yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.