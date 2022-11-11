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Giriş Tarihi: 11.11.2022 10:02 Son Güncelleme: 11.11.2022 10:04

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Adreslerinde 399 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 140 gram etken madde ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Operasyon düzenlenen adreste M.D. (33) ve M.D. (25) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 399 gram Esrar maddesi, 140 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan etken madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir kilo 200 gram etken madde karışımlı su ele geçirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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