Uyuşturucu ve kimyasal maddelerle yakaladılar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. M.R. (36) isimli uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 15 kilo 700 gram kimyasal madde, dört kilo 95 gram Metamfetamin maddesi, bin 200 gram Hidroklorik Asit, bin 400 gram Tolven maddesi, bir kilo 680 gram Sodhidroksit maddesi, bir cep telefonu ve bir hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.R. tutuklandı.