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Giriş Tarihi: 10.5.2022 10:51

Uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütü çökertildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütü çökertildi

Ankara’da kurdukları yasadışı örgüt ile uyuşturucu ve silah ticareti yapan örgüt lideri O.K. ile 13 kişiye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 7’si ara yakalama olmak üzere toplam 30 olaya karıştıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da O. K. tarafından kurulan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen örgüt lideri O.K. ile beraberinde olan 13 şüphelinin 7'si ara yakalama olmak üzere toplam 30 olaya karıştıkları belirlenirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütü çökertildi
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