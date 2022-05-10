Uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütü çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da O. K. tarafından kurulan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen örgüt lideri O.K. ile beraberinde olan 13 şüphelinin 7'si ara yakalama olmak üzere toplam 30 olaya karıştıkları belirlenirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.