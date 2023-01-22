Uyuşturucu ve silahlarla suçüstü yakaladılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Başakşehir İkinci Kısım Mahallesi'ndeki bir adrese uyuşturucu madde ve yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. A.A.Y. (36) isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve silahlarla suçüstü yakalandılar | Video

Adreste yapılan aramalarda 4'ü kuru sıkı 14 adet ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, bir havalı tabanca, bir bilye atar tabanca, iki spiral makinesi, iki adet matkap, kuru sıkı silahların namlularını açarak gerçek silaha dönüştüren iki namlu açma aleti, 93,6 gram uyuşturucu madde ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlarından adliyeye sevk edilen A.A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.