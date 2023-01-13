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Giriş Tarihi: 13.1.2023 10:56

Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

İstanbul’da düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında 26 kilogram uyuşturucu madde, 84 bin 325 uyuşturucu hap ve çok sayıda silah ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; il genelinde düzenlendikleri operasyonlarda 176 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 23 kilogram Marihuana maddesi, üç kilogram Kokain maddesi, 84 bin 325 uyuşturucu hap, yedi otomatik tabanca, 32 mermi, bir ruhsatsız tabanca, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira ile 100 dolar nakit para ele geçirildi.

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Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar
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