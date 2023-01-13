Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; il genelinde düzenlendikleri operasyonlarda 176 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 23 kilogram Marihuana maddesi, üç kilogram Kokain maddesi, 84 bin 325 uyuşturucu hap, yedi otomatik tabanca, 32 mermi, bir ruhsatsız tabanca, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira ile 100 dolar nakit para ele geçirildi.