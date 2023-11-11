Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar
Giriş Tarihi: 11.11.2023 13:04

Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

İstanbul’da üç uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın düzenledi. M.T., S.B., F.D., F.B., B.Ü. ve C.O. isimli altı kişi yakalanarak gözaltına alındı. F.B. isimli kişinin yedi ayrı dolandırıcılık suçundan aranma kaydı olduğu ve altı yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin farklı suçlardan toplamda 25 kayıtları olduğu belirlendi. Adreste yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, 30 mermi, dokuz uyuşturucu hap, iki gram Marihuana maddesi, altı cep telefonu, bin 60 lira nakit para, iki kar maskesi, eldiven ve şapka ele geçirildi. M.T., F.B. ve S.T. isimli üç kişi tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
ABD'den itiraf: Filistinliler katledildikçe İsrail ve ABD dünyadan izole oluyor
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yargıtay’dan ‘kral çıplak’ çıkışı
Polatlar'ın ardından gözler onlara çevrildi! Külçe altınlarla şov yapmıştı: Nevra Bilem hakkında dolandırıcılık suçlaması
Atención mundo bueno
Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
İYİ Parti'de istifa depremi! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti
700 yıllık kuyulu mescit açıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA