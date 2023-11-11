Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın düzenledi. M.T., S.B., F.D., F.B., B.Ü. ve C.O. isimli altı kişi yakalanarak gözaltına alındı. F.B. isimli kişinin yedi ayrı dolandırıcılık suçundan aranma kaydı olduğu ve altı yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin farklı suçlardan toplamda 25 kayıtları olduğu belirlendi. Adreste yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, 30 mermi, dokuz uyuşturucu hap, iki gram Marihuana maddesi, altı cep telefonu, bin 60 lira nakit para, iki kar maskesi, eldiven ve şapka ele geçirildi. M.T., F.B. ve S.T. isimli üç kişi tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.