İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon düzenledi. 46 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 591.15 gram Skunk maddesi, 44.53 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 8 uyuşturucu hap, bir gram Metamfetamin maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 50 mermi, bir hassas terazi, 13 bin 70 lira, 20 dolar ve 100 euro ele geçirildi.

43 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanırken, bir kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar! Operasyon anları kamerada...