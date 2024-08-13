Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar
Giriş Tarihi: 13.8.2024 09:20 Son Güncelleme: 13.8.2024 09:51

Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

İstanbul’da düzenlenen operasyonla 43 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon düzenledi. 46 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 591.15 gram Skunk maddesi, 44.53 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 8 uyuşturucu hap, bir gram Metamfetamin maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 50 mermi, bir hassas terazi, 13 bin 70 lira, 20 dolar ve 100 euro ele geçirildi.

43 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanırken, bir kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar! Operasyon anları kamerada...

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA