Uyuşturucu ve tarihi eserlerle uygulamaya takıldı

Düzce İli Akçakoca İlçesi Melenağzı Köyü mevkiinde, Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri esnasında, şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsü, jandarma arama yapmadan elinde tuttuğu 6 miligram kubar esrarı teslim etti. Jandarma ekiplerinin A.S.Ç isimli şoföre yapmış olduğu üst aramasında gömleğinin sağ üst cebinde 1 payp aparatı ve sağ arka cebinde sigara paketinde poşet içerisinde 7.7 gram agırlığında kubar esrar ele geçirildi.

JELİBON KUTUSUNDAN

Ekiplerin araç içerisinde yapmış olduğu aramalarda ise aracın ön tarafında küllük içerisinde yarı içilmiş vaziyette 6 miligram ağırlığında kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ve aracın arka yolcu koltuğu üstündeki alet edevat kutusu içerisinde bulunan jelibon kutusunun içerisinde çeşitli ebatlarda 31 parça halinde tarihi eser niteliği taşıyabileceği değerlendirilen sikke heykel ve benzeri malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.Ç'nin tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilmesi bekleniyor.