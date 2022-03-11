Uyuşturucuyla yakalanan zanlı ağladı

Adana'da polis, 'torbacı' olarak bilinen zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. Sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması gün ortasında eş zamanlı şok baskınlar yapıldı. Özel harekatın desteğiyle mahalleler kuşatma altına alındı; kilitli kapılar 'koçbaşı' ile kırılarak açıldı; girilen evler didik didik arandı. Operasyonda çatı katından aşağıya sepet sarkıtıp uyuşturucu sattığı öne sürülen O.Y., kıskıvrak yakalandı. Narkotik detektör köpeği 'Barbara', montun cebinde; sigara paketindeki Bonzai'yi buldu; O.Y., "Uyuşturucu benim değil" diye ağladı.
GÜN ORTASINDA OPERASYON
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcıların kentteki faaliyetlerini mercek altına aldı; 4 zehir taciri deşifre edildi. Söz konusu zanlıların yakalanması için gün ortasında operasyon için düğmeye basıldı; daha önceden belirlenen adreslere özel harekatın da desteğiyle eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.
PITBULL İLE GÖZDAĞI VERMİŞ
Hedefteki adreslerden biri de Y.K.'nın (40) merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evi oldu. Y.K.'nın, evinin karşısında yer alan binaya gözdağı vermek için 'Pitbull' cinsi köpekler yerleştirdiği, çatı katına yandaki evlerden girişi engellemek için de jiletli bir tel sistemi kurduğu görüldü. Ekipler önce binanın bulunduğu bölgeyi kuşatma altına aldı; ardından da özel harekat eve baskın düzenledi. Kilitli kapılar, 'koçbaşı' ile kırılarak açıldı. Yılmaz K. ile birlikte çatı katından aşağıya sepet sarkıtıp, uyuşturucu sattığı öne sürülen O.Y. (33) de gözaltına alındı.
ÖNCE DİRENDİ; SONRA AĞLADI
Zanlı, yere diz çöktürülüp, yüzü duvara dönecek şekilde bekletilirken, başında da uzun namlulu silahıyla bir özel harekatçı durdu. Narkotik detektör köpeği 'Barbara', dairede yapılan aramada; askıdaki monta uyarı verdi.
Ekiplerin yaptığı incelemede montun cebinden 24.90 gram 'Bonzai' çıktı. Önce ekiplere direnen O.Y., sonra da; "Uyuşturucu benim değil" diyerek gözyaşı döküp ağladı ama yine de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Polis, evde 'zula' olarak kullanılabilecek hemen her noktayı didik didik aradı. Bu arada gerçekleştirilen operasyonda hedefte olan 4 şüpheli de gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.