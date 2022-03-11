Uyuşturucuyla yakalanan zanlı ağladı

Ekiplerin yaptığı incelemede montun cebinden 24.90 gram 'Bonzai' çıktı. Önce ekiplere direnen O.Y., sonra da; "Uyuşturucu benim değil" diyerek gözyaşı döküp ağladı ama yine de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Polis, evde 'zula' olarak kullanılabilecek hemen her noktayı didik didik aradı. Bu arada gerçekleştirilen operasyonda hedefte olan 4 şüpheli de gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.