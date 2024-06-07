Uyuşturucuda tutuklama rekoru! Tek seferde 266 uyuşturucu taciri tutuklandı

Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat polisi, 3 hava aracı, 1 helikopter, 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da uyuşturucu tacirleri ve onun sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 ayrı suç çetesi çökertildi.



TUTUKLAMA REKORU KIRILDI

Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalanırken bunlarda 266'sı tutuklanarak cezaevin gönderildi. EGM tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldığı öğrenildi.



"ZEHİR TACİRLERİNE NEFES ALDIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları koordine eden Adana Valiliğimizi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.