Uyuşturucudan tutuklanan İYİ Partili işadamı kendini böyle savundu

Gaybiefendi Mahallesi'nde denetim yapan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, şüphelendikleri Şenol Kocaman'ın otomobilini durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp kaçan Kocaman kısa süre sonra yakalandı. Şüpheli Kocaman'ın evinde ve aracında narkotik dedektör köpeği 'Thor' ile yapılan aramalarda 115,7 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Kocaman, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kocaman, tutuklanarak cezaevine konuldu. Kütahya'da restoran işleten Kocaman'ın ilk ifadesinde, "Eski bir çalışanımın komplosu. Tuzak kurdular" dediği öğrenildi. Kocaman'ın evinde yapılan aramada dolabın gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Evli ve 4 çocuk babası Kocaman'ın sosyal medya hesaplarında uyuşturucu satışına tepki göstererek, 'uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya'da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlar yapılmalıdır' yazılı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Kocaman'ın daha önce İyi Parti İl başkanlığı için aday olduğu ancak kazanamadığı öğrenildi.