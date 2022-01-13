Uyuşturucular gizli bölmelerden çıktı...Böyle yakaladılar

İstanbul Polisi; Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta bulunan M.V.Y. ve M.K. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 12 parça halinde 103,4 gram Marihuana maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 325 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler araçtaki gizli bölmelerden çıkarıldı. O anlar polis kameralarına yansıdı. M.V.Y. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.