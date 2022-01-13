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Giriş Tarihi: 13.1.2022 18:57 Son Güncelleme: 13.1.2022 20:05

Uyuşturucular gizli bölmelerden çıktı...Böyle yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucular gizli bölmelerden çıktı...Böyle yakaladılar

İstanbul’da araçla uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi suçüstü yakalandı ve tutuklandı. Araçtaki gizli bölmelerden 103,4 gram Marihuana maddesi çıktı.

İstanbul Polisi; Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta bulunan M.V.Y. ve M.K. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 12 parça halinde 103,4 gram Marihuana maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 325 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler araçtaki gizli bölmelerden çıkarıldı. O anlar polis kameralarına yansıdı. M.V.Y. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Uyuşturucular gizli bölmelerden çıktı...Böyle yakaladılar
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