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Giriş Tarihi: 8.6.2022 11:30

Uyuşturucuları çocuk kitaplarının arasına gizlemişler

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Uyuşturucuları çocuk kitaplarının arasına gizlemişler

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 36 kilogram kokain yakalandı. Yolculardan birinin gümrükçüleri atlatmak için uyuşturucuları çocuk kitapları ve kozmetik ürünlerin içerisine gizledikleri belirlendi.

İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapan İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a gelecek yabancı uyruklu bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirip takibe alındı.

Uçağın inişi ile birlikte takibe geçen gümrük ekipleri, Meksika-İstanbul uçuşuna ait başka bir yolcunun valizini aldığını belirlediği kişinin uçak altına verdiği bagajlarında narkotik dedektör köpekleri ile kontrolünün ardından yaptıkları detaylı aramada 30 kilogram kokain ele geçirdi.

ÇOCUK KİTAPLARININ ARASINA GİZLEMİŞLER

Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Panama'dan Türkiye'ye, buradan da Nijerya'ya transit olarak gidecek olan bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.

Yabancı uyruklu yolcuya ait kol çantası ve makyaj çantasını didik didik arayan ekipler, yolcuya ait çantada yaptıkları aramada çocuk kitaplarının ve kozmetik ürünlerin içerisine gizlenmiş halde yaklaşık 6 kilogram kokain yakalandı.

Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, olaylarla ilgili adli soruşturmalar devam ediliyor.

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Uyuşturucuları çocuk kitaplarının arasına gizlemişler
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