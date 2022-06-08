Uyuşturucuları çocuk kitaplarının arasına gizlemişler

İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapan İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a gelecek yabancı uyruklu bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirip takibe alındı.