Uyuşturucuları pencereden attı! Böyle yakaladılar

İstanbul'un Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli İlçesi Hamidiye Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adresi fiziki olarak takibe aldı. Adrese giriş ve çıkış yaptıkları belirlenen M.P., G.Y., A.S., S.Ç., S.Ş., Y.K. ve S.Ç. isimli 7 kişi durduruldu ve arama yapıldı. 11.5 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Adrese operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında adresin penceresinden bahçeye uyuşturucu maddeler atan M.E.P. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bahçede ve adreste yapılan aramalarda 122,6 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 4 uyuşturucu hap ve 2 bin 50 lira nakit para ele geçirildi. 7 kişi hakkında "Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldı ve şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen M.E.P. isimli uyuşturucu madde satıcısı ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.