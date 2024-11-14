Uyuşturucularla ve çalıntı motosikletlerle yakaladılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Farklı suçlardan altı kaydı bulunan F.A. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde Bursa'dan çalındığı tespit edilen iki motosiklet bulundu. Adreste yapılan detaylı aramalarda; klima motorunun içerisine saklanarak "Zula" yapılmış halde 25 parça satışa hazır vaziyette 19.65 gram Metamfetamin maddesi, sekiz parça satışa hazır vaziyette 4.92 gram Kokain maddesi, 10.60 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi, bir cep telefonu, bin 20 lira, 140 euro ve 100 dolar nakit para ele geçirildi.