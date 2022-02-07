Uyuşturucuya geçit verilmedi

Uyuşturucu ile mücadelenin en önemli noktalarından olan Van Başkale'de yapılan operasyonlarla tonlarca uyuşturucunun yakalandığı açıklandı.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021 yılında düzenlenen operasyonlarla İran üzerinden Türkiye'ye sokulan ve terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurulduğu belirtildi. İlçe genelinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında eroin, esrar ve metamfetamin başta olmak üzere tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Geçen yıl, bir önceki yıla göre eroin ve esrarda yakalama oranı yüzde 100 artarken, metamfetaminde ise 2021 yılında bu oran yüzde 500'lere kadar arttı.

REKOR KIRILDI

İlçe genelinde 2021'de gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 618 kilo eroin, 292 kilo esrar, 193 kilo metamfetamin, 66 kilo afyon sakızı, 131 kilo sentetik anhidrit, 50 bin adet uyuşturucu hap, 64 bin adet kaçak sigara, 322 bin tıbbi malzeme 129 adet kaçak silah ve 3 bin adet mermi ele geçirildi. Geçen yıl ele geçirilen eroin, esrar, metamfetamin ve kaçak sigarada ilçe tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaşıldı. Ayrıca, geçen yıl bazı uyuşturucu maddelerde tek seferde ele geçirilen miktarda da tarihi rekorlar kırıldı. Kaçak olarak ele geçirilen bir diğer ürün ise akaryakıt oldu. Tonlarca kaçak akaryakıta kaçak olarak piyasaya sürülmeden el kondu.