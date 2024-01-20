Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı
Giriş Tarihi: 20.1.2024 09:58 Son Güncelleme: 20.1.2024 10:00

Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı

Uyuşturucuya geçit vermeyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu satıcısını daha uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı

Uyuşturucu madde satıcılarına peş peşe operasyonlar düzenleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Demir Kapı Mahallesi'nde P.Ç. isimli bir uyuşturucu madde satıcısını uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

P.Ç.'nin aracında yapılan aramalarda 14 cam şişe içerisinde uyuşturucu haplar, 18.7 gram Metamfetamin maddesi, 9.9 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 965 lira nakit para ele geçirildi.

P.Ç.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda da bir pompalı tüfek, 51 mermi ve 25 tarihi eser sikke bulundu.

Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı

"Kasten Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından üç kaydı bulunan ve adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

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Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı
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