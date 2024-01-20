Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı

Uyuşturucu madde satıcılarına peş peşe operasyonlar düzenleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Demir Kapı Mahallesi'nde P.Ç. isimli bir uyuşturucu madde satıcısını uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.
P.Ç.'nin aracında yapılan aramalarda 14 cam şişe içerisinde uyuşturucu haplar, 18.7 gram Metamfetamin maddesi, 9.9 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 965 lira nakit para ele geçirildi.
P.Ç.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda da bir pompalı tüfek, 51 mermi ve 25 tarihi eser sikke bulundu.
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