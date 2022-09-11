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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Uyuşturucuya geçit yok

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
BEKİR COŞKUN
Uyuşturucuya geçit yok
Gümrük muhafaza ekiplerince Hakkâri Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan bir araçta eroin maddesi ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda bir araçta arama yapıldı. Aracın çeşitli yerlerine paketler halinde zulalanmış şekilde 513 kile eroin maddesi ele geçirildi.
Mersin'de ise uyuşturucu sevkiyatı yapılan kargo aracına düzenlenen operasyonda, 5 farklı kargo paketi içerisinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, kargoyu göndereni ve gerçek alıcıları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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