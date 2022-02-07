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Giriş Tarihi: 7.2.2022 11:56 Son Güncelleme: 7.2.2022 12:04

Uyuşturucuya yağ ve kahveli önlem

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Uyuşturucuya yağ ve kahveli önlem

Adana’da polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR’ın dorsesindeki yedek lastikten tam 17 kilo 150 gram Skunk çıktı. Zehir tacirlerinin, özel eğitimli narkotik detektör köpeğinin koku almaması için uyuşturucuyu yağ ve kahve döktüğü ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu ve Batı kentleri arasındaki uyuşturucu trafiğinde önemli bir bağlantı sağlayan; Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimlerini sıklaştırdı. Polis, Abdülkadir T. yönetimindeki bir TIR'ı şüpheli bulup, İncirlik Park Alanı'ndaki kontrol noktasında söz konusu aracı durdurdu.

YAĞ VE KAHVE DÖKMÜŞLER
Devreye; özel eğitimli narkotik dedektör köpeği 'Hulk' girdi. Köpek, TIR'ın dorsesinde alt kısımda yer alan yedek lastiğe tepki verdi. Ekipler lastiği yerinden söktü; sonra da bir tamirci ustalığında lastiği kesip, 14 ayrı paket halinde zulalanan toplam 17 kilo 150 gram 'Skunk' ele geçirdi. Zanlıların, dedektör köpeğinin koku almaması için poşete koydukları uyuşturucunun üzerine yağ ve kahve döküp, onu da bir başka poşete sarıp, tedbir aldıkları ortaya çıktı.

BEYİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR
Gözaltına alınan araç sürücüsü Abdülkadir T., kendisinin TIR şoförü olduğunu belirterek, "Uyuşturucudan haberim yoktu" savunmasını yaptı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada 'kokarca' bitkisi olarak da bilinen 'Skunk', esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapma ve beyin ölümüne çok daha hızlı neden olan bir uyuşturucu olarak öne çıkıyor.

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Uyuşturucuya yağ ve kahveli önlem
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