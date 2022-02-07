Uyuşturucuya yağ ve kahveli önlem

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu ve Batı kentleri arasındaki uyuşturucu trafiğinde önemli bir bağlantı sağlayan; Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimlerini sıklaştırdı. Polis, Abdülkadir T. yönetimindeki bir TIR'ı şüpheli bulup, İncirlik Park Alanı'ndaki kontrol noktasında söz konusu aracı durdurdu.

YAĞ VE KAHVE DÖKMÜŞLER

Devreye; özel eğitimli narkotik dedektör köpeği 'Hulk' girdi. Köpek, TIR'ın dorsesinde alt kısımda yer alan yedek lastiğe tepki verdi. Ekipler lastiği yerinden söktü; sonra da bir tamirci ustalığında lastiği kesip, 14 ayrı paket halinde zulalanan toplam 17 kilo 150 gram 'Skunk' ele geçirdi. Zanlıların, dedektör köpeğinin koku almaması için poşete koydukları uyuşturucunun üzerine yağ ve kahve döküp, onu da bir başka poşete sarıp, tedbir aldıkları ortaya çıktı.

BEYİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Gözaltına alınan araç sürücüsü Abdülkadir T., kendisinin TIR şoförü olduğunu belirterek, "Uyuşturucudan haberim yoktu" savunmasını yaptı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada 'kokarca' bitkisi olarak da bilinen 'Skunk', esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapma ve beyin ölümüne çok daha hızlı neden olan bir uyuşturucu olarak öne çıkıyor.