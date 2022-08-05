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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Uyuşturucuyu 243 kapsülle midesinde getirdi

Yurtdışından kapsül haline getirilmiş uyuşturucu maddelerin yutarak Türkiye'ye getirildiği ihbarını alan İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlattı. Gözaltına alınan şüpheli Emrah D.'nin evinden 243 adet kapsül halinde toplamda 1 kilogram 712 gram uyuşturucu madde çıktı. Emrah D. ifadesinde Ceyhan Ç. isimli kişinin 243 adet kapsülü midesinde taşıyarak yurt içine soktuğunu söyledi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Uyuşturucuyu 243 kapsülle midesinde getirdi

Yurtdışından kapsül haline getirilmiş uyuşturucu maddeleri yutarak Türkiye'ye getirildiği ihbarını alan İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Polisler, 21 Nisan'da yurtdışından uyuşturucu madde getirdiğini düşündüğü bir şüphelinin ikametine baskın düzenledi. Evde yapılan incelemelerde çok sayıdıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli Emrah D., evinden çıkan 243 adet kapsül halinde toplamda 1 kilogram 712 gram uyuşturucunun Ceyhan Ç. isimli kişi tarafından yutularak Türkiye'ye sokulduğunu belirtti.

Emrah D. ifadesinde doğal yollarla çıkarılan maddelerin el altından piyasaya sürülerek zehir tacirliğine devam edildiğini söyledi.

TUTUKLANDILAR

16 Mayıs günü havalimanında davranışlarıyla şüphe uyandıran Yasemin N., isimli genç kadın ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Üzerinden herhangi bir şüpheli madde çıkmayan genç kadın hastanede röntgeni çekildiğinde karnı içerisinde 13 adet kapsül halinde uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi.

3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucuyu 243 kapsülle midesinde getirdi
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