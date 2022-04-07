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Giriş Tarihi: 7.4.2022 10:22 Son Güncelleme: 7.4.2022 10:42

Uyuşturucuyu mutfak tüpüne sakladılar

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uyuşturucuyu mutfak tüpüne sakladılar

Bursa’da gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Narkotik köpeklerine yakalanmamak için her türlü yolu deneyen zanlılar, bu kez uyuşturucu hapları mutfak tüpünün içine zulaladı. Durdurulan otomobildeki hapları narkotik köpeği Galya buldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeği Galya'nın da katıldığı zehir tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Galya, her yeri didik aradı. Israrla mutfak tüpünü işaret eden Galya 49 ayrı paket halinde toplam 46 Bin adet captagon uyuşturucu hap mutfak tüpünün içinde bulundu.

Adliyeye sevk edilen A.B. ve M.E isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucuyu mutfak tüpüne sakladılar
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