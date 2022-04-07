Uyuşturucuyu mutfak tüpüne sakladılar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeği Galya'nın da katıldığı zehir tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Galya, her yeri didik aradı. Israrla mutfak tüpünü işaret eden Galya 49 ayrı paket halinde toplam 46 Bin adet captagon uyuşturucu hap mutfak tüpünün içinde bulundu.

Adliyeye sevk edilen A.B. ve M.E isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.