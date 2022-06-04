Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Suruç'ta esrar maddesi ticareti yapan şahıs ve şahıslara yönelik operasyonlarını sürdüren İlçe Jandarma komutanlığına bağlı asayiş ekipleri jandarmanın dedektifleri JASAT / İl j KOM. Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Suruç Cumhuriyet Başsavcısıligi koordinesinde Kesmecik Mahallesinde ikamet eden H.A'nın evine operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeği Yaren tarafından 5 gr metamfetamin 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet av tüfeği 30 adet dolu tabanca fişeği 12 adet av tüfeği kartuşu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 195 bin 800 TL, 10 bin 729 Euro, 6 bin 830 ABD doları, 2 adet bilezik, 1 adet yüzük, 20 adet çeyrek altın, 6 adet yarım altın, 3 adet tam altın ele geçirildi. Evin bahçesinde 10 adet kök kenevir ve evin önünde bulunan içerisinde U.G ve E.O. isimli 2 şahsın bulunduğu aracın motor kısmında zulalanmış 20 kg kubar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler mahkemece tutuklanırken bir firari şüphelinin yakalannmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.