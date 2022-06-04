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Giriş Tarihi: 4.6.2022 11:13 Son Güncelleme: 4.6.2022 11:22

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin bir eve yaptığı baskında piyasa değeri bir milyon lirayı bulan döviz, Türk lirası, altın ve şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 20 kg kubar esrar ele geçirildi.

Suruç'ta esrar maddesi ticareti yapan şahıs ve şahıslara yönelik operasyonlarını sürdüren İlçe Jandarma komutanlığına bağlı asayiş ekipleri jandarmanın dedektifleri JASAT / İl j KOM. Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Suruç Cumhuriyet Başsavcısıligi koordinesinde Kesmecik Mahallesinde ikamet eden H.A'nın evine operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeği Yaren tarafından 5 gr metamfetamin 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet av tüfeği 30 adet dolu tabanca fişeği 12 adet av tüfeği kartuşu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 195 bin 800 TL, 10 bin 729 Euro, 6 bin 830 ABD doları, 2 adet bilezik, 1 adet yüzük, 20 adet çeyrek altın, 6 adet yarım altın, 3 adet tam altın ele geçirildi. Evin bahçesinde 10 adet kök kenevir ve evin önünde bulunan içerisinde U.G ve E.O. isimli 2 şahsın bulunduğu aracın motor kısmında zulalanmış 20 kg kubar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler mahkemece tutuklanırken bir firari şüphelinin yakalannmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
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