Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti... Cerrahi opersayonla çıkarıldı

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, bir kuryenin İstanbul'dan Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği yönünde istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler, R.Y isimli şahsı bir süre takip ettikten sonra şok bir baskınla gözaltına aldı.

R.Y.'nin emniyetteki çapraz sorgusunda ekipleri şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı. Şüphelinin aracından ve üzerinden çıkan 300 gram kokainin yanı sıra makatında da 50 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Şüpheliyi kontrol amaçlı hastaneye götüren ekipler; burada yapılan cerrahi operasyonla metamfetamini çıkardı.

70 BİN TL KAPARO ALMIŞ

Şüpheli R.Y, emniyetteki sorgusunda hafta içi peşinat olarak 70 bin lira aldığını ve teslimat sonrasında kalan miktarı alacağını söylediği öğrenildi. R.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'dan Bursa'ya getirilen uyuşturucuyu teslim alacak olan şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.