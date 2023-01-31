Uyuşturucuyu üzerine saran İranlı iki kadın yolcu polisten kaçamadı

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali gümrüklü alan çıkışında rutin kontrollerini sürdüren İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Tahran'dan gelen ikisi kadın toplam üç yolcunun durumlarından şüphelenerek kontrole tabi tuttu. Yapılan kontroller sırasında kadın yolculardan Shırın K.,(32) ve Samira N.'nin (36) normalden farklı olarak üzerlerine giydikleri giysilerin kabarık olduğunu fark eden polis ekipleri, yolcuları detaylı aramaya tabi tuttu.Yapılan kontrollerde kadın yolcuların her birinin üzerlerine 4'e paket halinde toplamda 6 kilogram 725 gram metamfetamin sardıkları belirlendi.Yolcuların yapılan ilk sorgularında uyuşturucu maddeyi aynı uçakla Tahran'dan beraber geldikleri Reza M.,'den (32) temin ettiklerini söylemelerinin ardından üç yolcu adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.