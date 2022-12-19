Haberler Yaşam Haberleri Uyuya kalan sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:58 Son Güncelleme: 19.12.2022 14:08

Uyuya kalan sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü uyuya kalan Tır, karşı şeritten gelen kamyoneti altına alıp şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

ABİDİN YEL
Uyuya kalan sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre'ye bağlı İnci Köyü Mevkiinde meydana gelen kazada Cizre İstikametinden Silopi'ye doğru gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki TIR, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Kamyoneti altına alan Tır şarampole devrildikten sonra durabildi.

Kazada, kamyonette bulunan sürücü Orhan Bayram ile Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirirken, Nursait Edis ile Tır sürücüsü Kadir Çapın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazada hayatını kaybeden dört kişinin cenazesi de ambulanslarla hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Uyuya kalan sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
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