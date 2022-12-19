Uyuya kalan sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre'ye bağlı İnci Köyü Mevkiinde meydana gelen kazada Cizre İstikametinden Silopi'ye doğru gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki TIR, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Kamyoneti altına alan Tır şarampole devrildikten sonra durabildi.
Kazada, kamyonette bulunan sürücü Orhan Bayram ile Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirirken, Nursait Edis ile Tır sürücüsü Kadir Çapın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.