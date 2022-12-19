Uyuya kalan sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı

Kazada, kamyonette bulunan sürücü Orhan Bayram ile Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirirken, Nursait Edis ile Tır sürücüsü Kadir Çapın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.