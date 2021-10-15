Uyuyakalan 2 kardeş, 5 öğrencinin öldüğü kazadan kurtuldu

Kaza sonrası tutuklanan servis şoförü Adalettin Şen'in okula giderken kendileriyle ilgilenmediğini anlatan Mahmut Can, "Evimizin önünden almıyordu. Biz, her gün yola çıkıyorduk. Bazı günler hızlı kullanıyordu. Kazada ölen, çok samimi arkadaşlarım vardı. Bazıları polis, avukat, asker, öğretmen olmak istiyordu. Arabada emniyet kemeri yoktu. Arabanın kapısı kırılmıştı, iple tutturulmuştu" diye konuştu.