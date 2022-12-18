Uyuyan babasının boğazını kesti

17 yaşında ki genç bir kız, yatağında uyuyan babasının boğazını bıçakla keserek öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Umurbey Belediyesi'ne ait şirkette çalışan iki çocuk babası 52 yaşında ki Erdinç P. eşinden boşandıktan sonra Çanakkale'de ki evinde yalnız olarak yaşamaya başladı. Annesi ile yaşayan 17 yaşında ki kızı B.P ise bazı günler babasını ziyaret ederek yanında kalıyordu. Zaman zaman tartıştıkları iddia edilen baba kız, birkaç gün önce yine bilinmeyen bir sebeple kavga ettikten sonra B. P. evden ayrıldı. Önceki gece saat 04.00 sıraları sabaha karşı eve dönen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla babasının uymakta olduğu odaya yöneldi. Derin uykudaki Erdinç P'nin boğazını kesen B.P. bir müddet bekledikten sonra telefonla polisi aradı. Hızla olay yerine intikal eden emniyet güçleri eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Baba katili olan B.P polis tarafından gözaltına alındı.