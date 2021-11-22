Uyuyan eşe bıçaklı saldırı; kırılan kısmı vücudunda saplı kaldı!

Olay, saat 07.30 sıralarında, Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Ramazan U., henüz bilinmeyen nedenle evde uyuyan eşi Sevgül U.'ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Kolundan 1 ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesiyle uyanan ve kanlar içinde kalan Sevgül U., çığlık atarak komşularından yardım istedi.