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Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:22 Son Güncelleme: 22.11.2021 14:30

Uyuyan eşine bıçakla saldırdı

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Uyuyan eşine bıçakla saldırdı

Aksaray'da uyuduğu sırada psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen eşi Ramazan Ulaşkan’ın (65) bıçaklı saldırısına uğrayan Sevgül Ulaşkan (51) ağır şekilde yaralandı.

Olay, Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ramazan Ulaşkan, uyuyan eşi Sevgül Ulaşkan'a bıçakla saldırdı. Kolundan ve göğüs bölgesinden bıçaklanan Ulaşkan'ın çığlıklarını duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından kurtarılan Ulaşkan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırılan bıçağın bir kısmının vücudunda kaldığı tespit edilen Ulaşkan ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinde gözaltına alınan Ramazan Ulaşkan ise sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Uyuyan eşine bıçakla saldırdı
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