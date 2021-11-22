Uyuyan eşine bıçakla saldırdı

Olay, Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ramazan Ulaşkan, uyuyan eşi Sevgül Ulaşkan'a bıçakla saldırdı. Kolundan ve göğüs bölgesinden bıçaklanan Ulaşkan'ın çığlıklarını duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından kurtarılan Ulaşkan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırılan bıçağın bir kısmının vücudunda kaldığı tespit edilen Ulaşkan ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinde gözaltına alınan Ramazan Ulaşkan ise sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.