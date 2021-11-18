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Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:32 Son Güncelleme: 18.11.2021 16:52

Uyuyan gencin telefonunu cebinden aldı, kameraya yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Uyuyan gencin telefonunu cebinden aldı, kameraya yakalandı

Diyarbakır’da bir iş yerinin önünde uyuya kalan M.T.'nin, cebinden telefonunun çalındığı hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. M.T’nin telefonu cebinden alarak olay yerinden kaçan F.İ, yakalandı.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde yaklaşık iki hafta önce iş yerinin önünde başını dizine koyup uyuya kalan M.T.'nin yanına gelen F.İ. bir süre içeridekilerle görüşerek zaman kazandı. Daha sonra ayağıyla M.T.'nin montunu kontrol eden F.İ., cep telefonunu alarak bölgeden hızlıca uzaklaştı. Kısa süre sonra uyanan M.T. cep telefonunun olmadığını fark edince iş yerine ait güvenlik kameralarını izledi.

Uyuyan gencin telefonunu cebinden aldı, kameraya yakalandı | Video

M.T. cep telefonunun çalındığını öğrenince durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Görüntülerin incelenmesi üzerine polis, kimliğini tespit ettiği F.İ.'yi gözaltına aldı. Ele geçirilen cep telefonu M.T.'ye teslim edilirken, F.İ. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuyan gencin telefonunu cebinden aldı, kameraya yakalandı
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