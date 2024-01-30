Uyuza buldukları çözüm hastanelik etti! Parazit ilacı ile...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vücutlarında kaşıntı olan Kamile (54) ve Fuat K. (76) çifti, büyükbaşlarda kullanılan parazit kremini sürdükten sonra kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çiftin, uyuz hastalığına yakalandığı belirlendi.



Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde oturan Kamile K. ile eşi Fuat K., vücutlarında kaşıntı olunca, bu bölgelere büyükbaşlarda kullanılan parazit kremi sürdü. Bir süre sonra kaşıntıları artan ve kusmaya başlayan çift, yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin yapılan tahlillerinde uyuz hastalığına yakalandıkları tespit edildi.