UZAK ŞEHİR 33.BÖLÜM İZLE: "Bu Topraklardan Bu Zehir Geçemez!" Uzak Şehir yeni bölüm izle yayında!

Öte yandan Ecmel, Cihan'ın Albora topraklarında koyduğu kuralları hiçe sayar. Gücünü ve otoritesini korumak uğruna, yasa dışı işlerini gizlice sürdürür. Babasının karanlık faaliyetlerinden habersiz olan Şahin ise kendini bir anda bu kirli düzenin ortasında bulur. Cihan gerçeği fark ettiğinde, cezayı bizzat keser ve Şahin'e net bir uyarı yapar: "Ya Albora'sın, ya karanlık tarafın adamı."