Haberler Yaşam Haberleri UZAK ŞEHİR 34.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Ben çok sevdim seni!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 14.10.2025 00:17

Uzak Şehir dizisinin 34. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizi, her pazartesi ekranlara gelirken yeni sezon bölümleriyle heyecanı artırıyor. Sadakat'in Alya'ya kurduğu planın ardından dizinin takipçileri, “Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte fragmanla ilgili son gelişmeler…

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, 33. bölümün ardından izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Takipçiler, gelecek hafta neler yaşanacağını görmek için 34. bölüm fragmanının yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve izleyicileri yeni bölümde neler bekliyor?

UZAK ŞEHİR 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana geliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

UZAK ŞEHİR 33.BÖLÜM ÖZETİ

Alya ve Cihan'ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmemesi, Sadakat'in sabrını taşırır. Alya'yı oğlundan ve konaktan uzaklaştırmaya ant içen Sadakat, artık adımlarını acımasızca atmaya başlar. Alya'nın hastalarından birini hedef alarak kurguladığı sinsi bir planla, Alya'yı suçlu durumuna düşürecek bir kumpası sessizce devreye sokar.

Öte yandan Ecmel, Cihan'ın Albora topraklarında koyduğu kuralları hiçe sayar. Gücünü ve otoritesini korumak uğruna, yasa dışı işlerini gizlice sürdürür. Babasının karanlık faaliyetlerinden habersiz olan Şahin ise kendini bir anda bu kirli düzenin ortasında bulur. Cihan gerçeği fark ettiğinde, cezayı bizzat keser ve Şahin'e net bir uyarı yapar: "Ya Albora'sın, ya karanlık tarafın adamı."

