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Giriş Tarihi: 2.2.2022 11:59 Son Güncelleme: 2.2.2022 13:12

Uzaklaştırma bittiği gün karısını 10 yerinden bıçakladı!

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Uzaklaştırma bittiği gün karısını 10 yerinden bıçakladı!

Samsun’un Kavak ilçesinde yaşayan Bahri Kaya eşine şiddet uyguladığı için kendisine verilen uzaklaştırma kararının bittiği gün eşi Gülbahar Kaya’yı evinde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan ve boşanma aşamasında olan Bahri Kaya bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olan ve bu nedenle eşi tarağından hakkında uzaklaştırma kararı alındıktan sonra kararın süresinin bittiği gün eşinin evine gitti. Burada annesi ve 3 çocuğu ile beraber yaşayan eşi Gülbahar Kaya ile bir süre tartıştı. Tartışma sırasında Bahri Kaya masanın üstünde duran bıçağı alarak Gülbahar Kaya'yı birkaç yerinden bıçakladı. Evden gelen çığlıklar üzerine komşular durumu sağlık merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans Gülbahar Kaya'yı Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gülbahar Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan hemen sonra yakalanarak gözaltına alınan ve serada mantar yetiştirip pazarlarda satarak geçimini sağlayan Bahri kaya ise ilk ifadesinde o gece eve barışmak için gittiğini çocuklarını özlediğini ancak orada tartışma çıktığını kendisini bir anda kaybettiğini çok pişman olduğunu söyledi.

Gülbahar Kaya hala dayı çocukları olduğu öğrenilen eşinden boşanmak için 14 Ocak 2022 tarihinde boşanma davası açtı. Gülbahar kaya eşinden şiddet gördüğü ve tehdit edildiği için 31 Aralık tarihinde mahkemeden eşi için 1 ay uzaklaştırma kararı aldı. Uzaklaştırma kararı bittiğinde yeni bir karar almak için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran Gülbahar Kaya korona olduğu için evde karantinada kaldı. İmza atmaya gidemediği için de ikinci uzaklaştırma kararını alamadı bundan faydalanan eşi ise kayınvalidesi sokaktan eve giriş yaparken kapının açık olduğundan istifade edip içeri girip eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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Uzaklaştırma bittiği gün karısını 10 yerinden bıçakladı!
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