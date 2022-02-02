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Giriş Tarihi: 2.2.2022

Uzaklaştırma cezası biten koca eşini bıçaklayarak öldürdü

DHA
Uzaklaştırma cezası biten koca eşini bıçaklayarak öldürdü
Samsun'da, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aldığı bir aylık uzaklaştırma cezası sona erince eve dönen Baki Kaya (44), boşanma aşamasında olduğu eşi Gülbahar Kaya'yı (42) bıçaklayarak öldürdü. Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde oturan Gülbahar Kaya, Kovid-19 testi pozitif çıkınca, evinde karantinaya alındı. Eşi Baki Kaya da cezasının bittiği günün ertesinde eve geldi. Çıkan tartışmada eşinin bıçakla yaraladığı Gülbahar Kaya, komşularının ihbarı üzerine yardıma gelen sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gülbahar Kaya'nın cenazesi, otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayetin ardınan kaçan Baki Kaya ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Baki Kaya hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

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Uzaklaştırma cezası biten koca eşini bıçaklayarak öldürdü
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