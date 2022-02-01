Uzaklaştırma cezası biter bitmez dehşet saçtı! Eşini bıçaklayarak öldürdü

SALDIRGAN ADAM YAKALANDI

Gülbahar Kaya'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Baki Kaya ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaya'nın daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, bu kararın ise dün sona erdiği öğrenildi.