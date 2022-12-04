Uzaklaştırma kararı alan eşini öldürdü

Bartın'ın Hendekyanı caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 45 yaşındaki Vasfiye Çelikok kendisine şiddet uygulayan eşi Aslan Çelikok için uzaklaştırma kararı aldı. Gece geç saatlerde eve gelen Aslan Çelikok ilk önce uzaklaştırma kararı aldığı için eşini 3 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti. Daha sonra da yanında getirdiği bıçak ile bıçaklayarak öldürdü. Yardım seslerini duyan komşuları tarafından hemen polise haber verdiler. Olay yerine gelen emniyet birimleri kapının açık olduğunu fark ederek içeri girdiklerinde Vasfiye Çelikok'u kanlar içinde buldular. Aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Vasfiye Çelikok un cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Aslan Çelikok ise emniyet birimleri tarafından kısa sürede yakalandı. Cinayete tanıklık eden küçük çocuk ise Devlet korumasına alındı.

Olay hakkında Bartın Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet birimleri soruşturma başlatırken, sanığın ilk ifadesinde uzaklaştırma kararı aldığı için bıçakladığını söylediği belirtildi.