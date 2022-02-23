Uzaklaştırma kararı aldıran eşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Pazarcık ilçesinin Bağdınısağır mahallesinde meydana gelen olayda, B.D. aralarında sorunlar bulunan ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan eşi Hatice D'nin bulunduğu eve gitti. Kapıyı çalan şüpheli dışarı çıkan eşine yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hatice D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan B.D, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.