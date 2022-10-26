Haberler Yaşam Haberleri Uzaklaştırma kararı aldıran eşini öldürdü
Giriş Tarihi: 27.10.2022

Uzaklaştırma kararı aldıran eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı aldıran eşini öldürdü
Kırklareli'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini silahla vurarak öldürdü.
Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, itfaiyenin yardımıyla girdiği evde Songül A.'yı (44) mutfakta başından yaralanmış halde buldu.
Olay anında evin penceresinden atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. da bacaklarından yaralandı. Anne ve kız ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Songül A. tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan koca Z.A.A. (41) polis ekiplerince İstiklal Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü. Zanlının Kırklareli Aile Mahkemesi'nce 30 Eylül'de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türkan Şoray'ı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!
Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Şebnem Korur Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"
Muharrem İnce'den Şebnem Korur Fincancı ve Özgür Özel'e sert tepki: Terbiyesize bak
SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro için kapsam belli oldu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak?
FETÖ'cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı! Şakir Zümre detayı dikkat çekti
SİCİL AFFI SON DURUMU: 10 milyon vatandaş kara listeden çıkacak! 2022 Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA