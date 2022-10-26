Uzaklaştırma kararı aldıran eşini öldürdü

Kırklareli'nde hakkında uzaklaştırmakararı bulunan kişi, eşinisilahla vurarak öldürdü.Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, itfaiyenin yardımıyla girdiği evde Songül A.'yı (44) mutfakta başından yaralanmış halde buldu.Olay anında evin penceresinden atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. da bacaklarından yaralandı. Anne ve kız ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Songül A. tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan koca Z.A.A. (41) polis ekiplerince İstiklal Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü. Zanlının Kırklareli Aile Mahkemesi'nce 30 Eylül'de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu öğrenildi.