Uzaklaştırma kararı aldıran eşini öldürüp intihar etti

İzmir'de yaşayan Tamer Yurtkal (44), sık sık şiddet uyguladığı 2 çocuğunun annesi eşi Zahide Yurtkal'ı (44), 15 gün önce bu kez başında içki şişesi kırarak darp etti. Bunun üzerine Zahide Vural eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak karara uymayan Tamer Yurtkal, eve gelip gitmeye devam etti. Çift arasında önceki akşam çıkan tartışma da kısa sürüde büyüyünce, evdeki pompalı tüfeği alan Tamer Yurtkal, eşine ateş etti. Olay sırasında evde bulunan ve koluna isabet eden saçmalarla hafif yaralanan çiftin 17 yaşındaki kızları ise balkona kaçarak, "Kurtarın bizi" diye yardım istedi. Eşinin öldüğünü anlayan Tamer Yurtkal ise aynı tüfekle intihar etti.