Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin eczanede dehşeti yaşattığı Keziban ilk kez konuştu

Dehşet veren olay, geçtiğimiz yıl 28 Ağustos'ta merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban Atalıç, sürekli olarak kendisini aldattığını söyleyip tartışma çıkaran eşi Ecir Atalıç hakkında olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Keziban Atalıç, uzaklaştırma kararına rağmen olay günü eşini psikiyatri randevusuna götürdü. Hastane çıkışı eşinin ilaçlarına almak için eczaneye giren talihsiz kadının eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Keziban Atalıç ağır şekilde yaralanırken, Ecir Atalıç gözaltına alındı. Atalıç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'ÖLDÜRME KASTIM OLSAYDI DAHA ISSIZ BİR YERDE YAPARDIM'

Ecir Atalıç hakkında 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Ecir Atalıç, SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, "Eşimi öldürmek gibi bir kastım olmadı. Öldürme kastım olsaydı daha ıssız bir yerde yapardım" diyerek kendisini savundu. Keziban Atalıç ise şikayetçi olduğunu yeniden beyan etti. Mahkeme Ecir Atalıç'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

'YAPTIĞIM İNSANLIĞIN KARŞILIĞI ÖLÜM OLACAKTI'

Olaydan sonra uzun bir tedavi süreci geçiren ve ardından çocuklarına bakabilmek için fabrikadaki işine geri dönen Keziban Atalıç olaydan sonra ilk kez konuştu. Gözünü her kapattığında eşinin kendisini bıçakladığını gördüğünü anlatan Atalıç, "Uzaklaştırması vardı. Olay günü çocuklarını tehdit ederek eve gelmiş. Beni psikiyatriye götür dedi. Bende götüreyim dedim. Orada ilaç yazdılar. Eve gitmeden ilacını alalım dedim. Bana ilacı sen al dedi. Bende reçeteyle eczaneye girdim. Reçeteye uzattığımda vücudumda yanma hissettim. Arkamı döndüğümde bana bıçak saplıyordu. Beni öldürmemesi için onu engellemeye çalıştım. Yere düştüğünde ona karşılık vermeseydim şuan hayatta olamazdım. Bana yıllardır yaptığı eziyete rağmen ben ona insanlık yaptım. Yaptığım insanlığın karşılığı ölüm olacaktı" dedi.

'CEZAEVİNDEN ÇIKARSA YARIM KALAN İŞİNİ TAMAMLAR'

En ağır cezayı alarak cezaevinden çıkmasını istemediğini belirten Keziban Atalıç, "O hep alkol alıp, kahvelerde gezerdi ben çalışırdım. Çocuklarıma ben baktım. Evlendiğimiz günden beri hayatımda hep şiddet vardı. Onunla evlenmeyi ben istedim. Ama nereden bilebilirdim ki böyle şeyler yapacağını Ama çocuklarımızın için sabrettim. Çocuklarım babasız kalmasın dedim. Gittikçe şiddet arttı. En sonunda canıma kastetti. Çocuklara karşıda şiddeti vardı. Benim boğazımı sıkıp, kafamı duvara vururdu. Her gün rüyamda bıçaklanıyorum. Sanki sürekli o bıçak vücuduma batıyor. Eğer o gün eczanede yapmayıp eve gelseydik beni ve çocuklarımı da öldürürdü. İçerden çıkmasın istiyorum. En ağır cezayı alsın. Çıktığı an yarım kaldığı işini tamamlar. Ne ben nede çocuklarım öldürülmek istemiyoruz. Bu dünyada da öbür dünyada da iki elim yakasında" diye konuştu.



