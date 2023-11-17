Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından öldürüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki yaşanan olayda Cemil Fidan (37), 16 yıllık evli kaldığı ve boşandığı Ayşe Acar'ı (46) bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri Ayşe Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cemil Fidan olayın ardından Emniyete giderek teslim oldu. Cemil Fidan'ın boşanmanın ardından bir süredir uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda tehditler savurduğu görüldü. Cemil Fidan'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımında, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" ifadelerine yer verdi. Ayşe Acar'ın (46) Gönen Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde çalıştığı ve 2 kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi.

Cemil Fidan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.