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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Uzaklaştırma kararı verilen koca, karısını öldürdü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
ANKARA'NIN Çubuk ilçesinde iddiaya göre evden uzaklaştırma kararı bulunan kocanın bıçakladığı eşi, hayatını kaybetti. İlçedeki bir okulda görev yapan ve yüzde 50 engeli bulunduğu bildirilen Derya Y. (24) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi S.Y. (50) arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma yaşandı. S.Y., eşini bıçakla yaralayarak evden kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı kadın, kurtarılamadı. S.Y. ise polis ekiplerince yakalandı. Çiftin 3 yıldır evli olduğu, 2 yaşındaki çocuklarının olay sırasında evde bulunduğu, bir süre önce eşinin şikâyeti üzerine evden uzaklaştırma kararı alınan S.Y.'nin barışma bahanesiyle eve geldiği öğrenildi.

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Uzaklaştırma kararı verilen koca, karısını öldürdü
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